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Spotify artık daha kullanışlı!

Wear OS'a özel uygulamasını kullanıma sunan servislere Spotify'da eklendi

19 Ekim 2018 Cuma 15:23
Spotify artık daha kullanışlı!

Google'ın akıllı saatler için geliştirdiği Wear OS işletim sistemi, yeni getirilen iyileştirmeler ile her geçen gün daha da kullanışlı olmaya başlıyor. Bu güncelleştirmeler ile beraber Wear OS'a özel uygulamasını kullanıma sunan servislere Spotify'da eklendi.

Bundan böyle Wear OS işletimine sahip kullanıcılar rahat bir şekilde Spotify uygulamasını akıllı saatlerine indirebilecek ve müzik dinleyebilecekler. Ek olarak; Kasım ayı itibariyle Fossil Gen 4 ve Michael Kors Access Runway akıllı saatlere kullanıcıların indirmesine gerek kalmadan uygulama otomatik olarak entegre edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
SpotifyWear OSTeknolojiHaber
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