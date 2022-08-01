Spotify'dan Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zamlı Spotify abonelik fiyatları, kullanıcılara gönderilen e-postalar sonrası ortaya çıktı. Söz konusu e-postalarda, abonelere 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren plan fiyatının artacağı bilgisi verildi.

İŞTE SPOTIFY'IN YENİ ABONELİK FİYATLARI

Sosyal medyada paylaşılan bu e-postalara ve Spotify'in sitesindeki güncel fiyat bilgisine göre, gerçekleşen fiyat artışı sonrası Spotify abonelik fiyatları şöyle oldu;