Spotify için beklenen destek sonunda geldi

İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify, yeni güncellemesi ile gündemde.



Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın akıllı asistanı Siri’nin iOS 13 ile birlikte Spotify uygulamasıyla entegre çalışabileceği bilgisi gelmişti.



Söz konusu güncelleme sonunda hayata geçti. Siri artık yeni güncelleme ile birlikte Spotify üzerinden müzik açabilmenize olanak sağlıyor.



iPhone kullanıcılarının Siri’yi Spotify’de kullanmak için yapmaları gerekenler oldukça basit.



Kullanıcıların iOS 13 güncellemesini akıllı telefonlarına yüklemeleri bu özelliği aktif hale getirmek için yeterli.