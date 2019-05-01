Spotify'ın kullanıcı sayısı belli oldu

İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify, kullanıcı sayısını açıkladı.

100 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu açıklayan Spotify yayınladığı son rakamlar ile 50 milyon ücretli abone ile en büyük rakibi olan Apple Music’i ikiye katlamış oldu.

Ancak ABD pazarında liderliğin hala Apple Music'te olduğunu belirtmekte fayda var. Zira ABD’de 28 milyon Apple Music kullanıcısı bulunurken yalnızca 26 milyon Spotify kullanıcısı bulunuyor.



Spotify, servisini ücretsiz olarak kullanan aktif kullanıcı sayısının ise 217 milyona ulaştığını belirtti.



En son bu yılın ocak ayında benzer paylaşım yapan Spotify, platformun ücretli versiyonunu kullananların sayısının 87 milyon olduğunu duyurmuştu.Kullanıcılarına iki opsiyon sunan Spotify, ayda 13.99 TL ödenmesi durumunda kullanıcılarına reklam göstermiyor.