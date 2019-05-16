Spotify’a story paylaşma özelliği geliyor!

Spotify, Snapchat ve Instagram gibi sosyal uygulamalar tarafından popüler hale gelen ve Facebook , YouTube , WhatsApp ve diğer uygulamalarda da yaygınlaşan ‘Storyline’ (hikaye) paylaşım özelliği üstünde çalışıyor.

SPOTIFY’DAN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

TechCrunch’ta yer alan habere göre ‘Storyline’ özelliğiyle sanatçıların dinleyiciyle daha da etkileşim halinde olmaları sağlanacak. Özellik İsveçli müzik servisi tarafından resmi olarak duyurulmadı. Reddit'te bir kullanıcı Spotify'a dair yaptığı araştırmadan elde ettiği bilgileri paylaştı. Buna göre dev müzik servisinde önümüzdeki dönemde Hikaye paylaşımı yapabilecek.

Yeni özelliğin görünümü ise şu şekilde olacak: