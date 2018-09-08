Stadyumlara selfie çubuğu yasağı geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Spor Güvenliği Genelgesi ile artık spor alanlarına selfie çubuğu, elektronik sigara ve fotoğraf makinesi gibi cihaz ve aksesuarlar sokulamayacak. Uzun zamandır özellikle müzik ve sanat eserlerinin sergilendiği alanlara alınmayan selfie yani özçekim çubukları (sebebi farklı olsa da) artık stadyumlara alınmayacak.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 81 İl valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı "Spor Müsabakalarının Güvenliği" konulu genelge gönderdi. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

İl Spor Güvenlik Kurullarınca yapılacak risk analizleri doğrultusunda tüm müsabakalar kendi içerisinde risk derecelerine göre A (yüksek riskli), B (orta riskli) ve C (hafif riskli) olmak üzere üç kategoriye ayrılacak. Güvenlik tedbirleri her kategorinin kendi hassasiyeti çerçevesinde planlanacak. İl Spor Güvenlik Kurulu her ay en az bir defa vali başkanlığında toplanacak. A grubu riskli müsabakalar öncesinde vali başkanlığında spor güvenlik kurulu toplantıları yapılacak. Risk analizleri çerçevesinde görevlendirilecek genel kolluk personeli ile özel güvenlik görevlisi sayıları müsabaka öncesinde belirlenecek. Müsabakanın oynandığı yer polis sorumluluk bölgesinde ise jandarma birimlerinden, jandarma sorumluluk bölgesinde ise emniyet birimlerinden takviye kuvvet planlaması yapılacak. A risk grubunda olan müsabaka günleri ile gerekli görülen diğer hallerde il jandarma komutanlıklarında yeterli sayıda kuvvet hazır bulundurulacak.

Fotoğraf makinesi ve elektronik sigara da yasaklandı

Özel güvenlik görevlilerince, 6222 sayılı Kanunda spor alanına sokulması yasak olan ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahlar, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekler, çevreyi kirletebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek bozuk para, şemsiye, fotoğraf makinesi, selfie çubukları, elektronik sigara vb. materyallerin müsabaka öncesinde spor alanında bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Bunların spor alanlarına sokulmasını ve müsabaka alanına atılmasını önleyecek tedbirler alınacak.