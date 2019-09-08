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Steam'in arayüzü değişiyor!

08 Eylül 2019 Pazar 15:22
Steam'in arayüzü değişiyor!

Dünya genelinde en çok kullanılan çevrimiçi oyun servislerinden biri olan Steam'in arayüzü önümüzdeki haftalarda değişecek. Setam'in yeni arayüzünün tarihini ve tasarımını merak ediyorsanız, detaylar haberimizde. Steam'in arayüzü ne zaman değişecek? Yeni Steam arayüzü nasıl olacak?

Valve'nin sahip olduğu ve dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi oyun servislerinden biri olan Steam arayüzünde güncellemeye gidiyor. Yeni arayüzün tasarımı ve kullanıma sunulacağı tarih açıklandı. Gelen bilgilere göre Valve, Steam'in yeni arayüzünü 17 Eylül'de kullanıma sunacak. 

Yeni tasarımdan bahsedecek olursak; her zaman olduğu gibi koyu renklerin hakim olduğunu ve modernleşmiş kompakt bir yapıya sahip olacağını söyleyebiliriz. Zaten Sizinde görselden görebileceğiniz gibi, çok büyük bir değişim olmadığı anlaşılıyor.

Yeni arayüzdeki önemli değişim 'kütüphane' tarafında olacak. “İyi bir kütüphane toz tutmamalıdır” sloganıyla harekete geçen Valve, Kütüphanenin daha kullanışlı olmasını hedefliyor.

Diğer bir yenilik ise oyunların güncellemeleri ve oyun yapımcılarının paylaştığı notları gösteren 'etkinlikler' bölümü olacak. Bu sekmede satın aldığınız oyunlara gelen güncellemeleri, güncelleme notlarını ve oyunla ilgili yapımcıların hazırladığı etkinlikleri görebileceksiniz.

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SteamArayüzTeknolojiHaber
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