Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor

Netflix'te yayınlandığı ilk günden bu yana ilgi gören Stranger Things, bu kez oyun olarak karşımıza çıkacak. Pokemon Go benzeri bir oyun formatında geliştirilen Stranger Things, Android ve iOS cihazlara gelecek.

Pokemon Go her ne kadar Türkiye'de resmi kanallardan oyunculara sunulmamış olsa da dolaylı yollardan oynanabiliyor ve bu oyunla başlayan 'konum tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu' furyası bu kez Stranger Things'e ilham kaynağı olmuşa benziyor. Söz konusu oyun, Google Haritalar ile entegre çalışıyor ve oyuncular bu sayede kendi bölgelerinde maceraya atılabiliyor.



Dizinin karanlık dünyasını oyuncuya en iyi şekilde yansıtabilmek için Upside Down artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılacak. Bu dünyanın içinde bulunan yaratıklara karşı mücadele vereceksiniz.

Stranger Things oyunu, dizinin sevenlerinin tahmin edilebileceği gibi 1980’li yıllar temasında olacak.

Dizinin üçüncü sezonu da 4 Temmuz'da başlayacak.