Sürücüsü yok... Çin'de test edilmeye başlandı!

Sürücüsüz araçlara ilgi her geçen gün artarken, Çin'in Guangdong eyaletinin merkezindeki Guangcou'da sürücüsüz yolcu otobüsleri test edilmeye başlandı. Sürücüsüz otobüs, akıllı sensörleri sayesinde şerit değiştirerek trafikte ilerleyebiliyor. Teste katılmak isteyen vatandaşlar, telefonla randevu alıyor ve randevu alırken hiçbir ücret ödemiyor.