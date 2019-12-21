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Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı

21 Aralık 2019 Cumartesi 11:39
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı

Twitter, Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter kullanıcısının hesabını "yanlış bilgi ve reklam içerikli e-mail yaydıkları" gerekçesiyle kapattıklarını açıkladı.

Şirket hesabından konuya ilişkin açıklama yapan sosyal medya platformu Twitter, kapsamlı bir araştırma sonrası bu kararı aldıklarını belirtti.

Yapılan açıklamada, kapatılan hesaplardan en az 6 bininin Suudi yönetiminin desteklediği propaganda faaliyetlerinde yer aldığı kaydedilirken, bu hesapların Suudi yetkililer hakkında pozitif bilgi yaydığı ifade edildi.

Ayrıca İran'a yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere, Suudi Arabistan'ın bölgesel çıkarları konusunda çeşitli propaganda yapan söz konusu hesapların, otomatik e-mail ve paylaşım için üçüncü parti programlar kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bugün, platformumuzun manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapattığımız 5 bin 929 hesap ile ilgili kapsamlı veri paylaşıyoruz. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu hesapların, Twitter üzerinden yanlış bilgi ve reklam içerikli e-mail yaymak suretiyle Suudi Arabistan destekli bilgi operasyonunda yer aldığını fark ettik."

Öte yandan, yapılan propaganda faaliyetlerinin "Smaat" adlı Suudi Arabistan merkezli bir sosyal medya ve pazarlama şirketi tarafından yönetildiği ve bu şirketin aynı zamanda Suudi devletine ait resmi kuruluşların sosyal medya hesaplarını da yönettiği kaydedilen açıklamada, şirket ve şirket yöneticilerinin de Twitter'dan men edildiği belirtildi.

Twitter, daha önce de Suudi devlet yetkilileri hakkında pozitif propaganda yaptıkları gerekçesiyle Suudi medya grubuna ait 6 hesabın yanı sıra, Katar'ı hedef gösteren yüzlerce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hesabı kapattıklarını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistaniTwitter HesabıTwitterTeknolojiHaber
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