Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114418
ALTIN
163.058
DOLAR
3.8030
STERLİN
5.2350
EURO
4.6507
Dik duran göğüsler için ne yapmalı?
Dik duran göğüsler için ne...
Bekaretini satacak!
Beraketini satacak!
Hapşırırken kendini tuttu, boğazı yırtıldı
Sakın yapmayın!
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Öpüşmek hakkında bilmediğiniz 15 şey
Öpüşmek hakkındaki bu ilginç bilgileri...

Tag Heuer'den yeni akıllı saat

İsviçre merkezli lüks saat üreticisi Tag Heuer yeni akıllı saat modeli ile gündemde. İşte Tag Heuer Connected Modular 41'de yer verilen özellikler ve Tag Heuer Connected Modular 41'in fiyatı...

16 Ocak 2018 Salı 16:55
Tag Heuer'den yeni akıllı saat
banner10

Akıllı saat sektörüne geçtiğimiz yıllarda Tag Heuer Connected isimli modeli ile adım atan İsviçre merkezli saat üreticisi Tag Heuer şimdi de Tag Heuer Connected Modular 41 modeli ile karşımıza çıkıyor.

Yeni akıllı saat modeli için yine Intel ve Google ile iş birliği yapan firma Tag Heuer Connected Modular 41'de şu özelliklere yer verdi...

390 x 390 çözünürlükte ve inç başına 326 piksel ekran.

8 GB hafıza ve 1 GB RAM. 50 metreye kadar suya dayanıklılık.

Tag Heuer Connected Modular 41'de firma GPS ve NFC desteği de sunuyor. 

Tag Heuer, Connected Modular 41'in ABD'de 1200 dolardan (Yaklaşık 4 bin 500 TL) başlayan fiyatlar ile satılacağını açıkladı. 

Modelin Türkiye satış tarihi ve fiyatına dair bir açıklama ise henüz yapılmış değil.

banner22
Son Güncelleme: 16.01.2018 17:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat vücudunuz hepsini emiyor!
Dikkat vücudunuz hepsini emiyor!
Whatsapp'a bir yeni özellik daha!
Whatsapp'a bir yeni özellik daha!
800 milyon ışık yılı uzaktaki kara delikte çifte 'kozmik geğirme
800 milyon ışık yılı uzaktaki kara delikte çifte 'kozmik geğirme

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim