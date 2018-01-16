Tag Heuer'den yeni akıllı saat

Akıllı saat sektörüne geçtiğimiz yıllarda Tag Heuer Connected isimli modeli ile adım atan İsviçre merkezli saat üreticisi Tag Heuer şimdi de Tag Heuer Connected Modular 41 modeli ile karşımıza çıkıyor.

Yeni akıllı saat modeli için yine Intel ve Google ile iş birliği yapan firma Tag Heuer Connected Modular 41'de şu özelliklere yer verdi...

390 x 390 çözünürlükte ve inç başına 326 piksel ekran.

8 GB hafıza ve 1 GB RAM. 50 metreye kadar suya dayanıklılık.

Tag Heuer Connected Modular 41'de firma GPS ve NFC desteği de sunuyor.

Tag Heuer, Connected Modular 41'in ABD'de 1200 dolardan (Yaklaşık 4 bin 500 TL) başlayan fiyatlar ile satılacağını açıkladı.

Modelin Türkiye satış tarihi ve fiyatına dair bir açıklama ise henüz yapılmış değil.