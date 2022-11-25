Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

Tam 460 gün sonra çalışır durumda buldu

İngiltere'nin Hampshire şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Clare Atfield cep telefonunu okyanusa düşürdü. Tam 460 gün sonra ise telefonunu bulan kadın çalışır durumda olmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Telefonu bir köpek gezdiricisinin kıyıya vurmuş halde bulduğunu ifade eden Atfield, "Onu sonsuza kadar kaybettiğimi düşünmüştüm" dedi.

25 Kasım 2022 Cuma 09:39
395 Okunma
Tam 460 gün sonra çalışır durumda buldu



İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Clare Atfield isimli bir kadın sabah rutininin bir parçası olarak kürek yapmanın tadını çıkartıyordu. O sırada cep telefonunu düşüren kadın onu tam 460 gün sonra mükemmel çalışır durumda buldu. Şaşkınlığını gizleyemeden kadın, "Onu bir daha göremeyeceğimi ve bulsam bile çalışmayacağını düşünmüştüm. Denizin oldukça açıklarında kürek yapıyordum. Tahtadan telefonumun düştüğünü gördüğümde her şey için çok geçti" dedi.

BULUNCA HABER VERDİ

Atfield kürek çekerken cihazı genellikle koruyucu kılıf içinde boynuna takmayı tercih ettiğini dile getirdi. Aradan 460 gün geçtikten sonra annesinin telefonundan tanımadığı bir adamın kendisiyle iletişime geçtiğini ifade eden Atfield, "Cep telefonumun koruyucu kılıf içinde kıyaya vurduğunu öğrendim. Çalışır durumda olması hem beni hem de telefonu bulan beyefediyi şaşırttı. Ondan tamamen ümidimi kesmiştim" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp, yeni özellikleri için kullanıcılara mesaj atacak
WhatsApp, yeni özellikleri için kullanıcılara mesaj atacak
WhatsApp'ın masaüstü sürümüne kilit özelliği!
WhatsApp'ın masaüstü sürümüne kilit özelliği!
Twitter kapanıyor mu?
Twitter kapanıyor mu?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim