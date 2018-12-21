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Tek kişilik uçan araçlar sefere başladı

Uçan kişisel hava aracı geliştiren LIFT Aircraft şirketi, drone helikopteri Hexa'yı halka açıyor.

21 Aralık 2018 Cuma 10:53
Tek kişilik uçan araçlar sefere başladı

LIFT Aircraft'ın CEO'su Matt Chasen Washington Post'a verdiği röportajda Austin yakınlarındaki bir gölün üzerinde yapılacak 15 dakikalık bir uçuşun 249 dolardan satışa sunulduğunu açıkladı.

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LIFT Aircraft şirketi, drone helikopteri Hexa'yı herkesin kullanıma sunuyor. Washington Post'a konuşan şirketin patronu Matt Chasen, fiyat dahi verdi. Austin'de bulunan bir bölgede yapılacak 15 dakikalık uçuşunun bedelinin 249 dolar olacağını kaydetti.

Üzerinde 18 adet pervane bulunan ve havada maksimum 15 dakika kalabilen bu özel drone'lar 250 kiloya kadar da ağırlık taşıyabiliyor. Elektrik enerjisiyle çalışan Hexa, kokpitte bir joystick kullanılarak kontrol edilebiliyor.

Uçuş sırasında Chasen, pilotların uçağın içindeki artırılmış gerçeklik ekranındaki güvenlik bilgilerini de görebileceğini söyledi. Acil bir durumda, uçuş kontrolörleri uzaktan kumanda ile dronu yere indirebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Uçan AraçlarSeferHaberTeknolojiHexaDrone Helikopteri
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