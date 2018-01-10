Telefon kılıfına gömülü selfie drone: Selfly

Selfie çekerken sıkıntı yaşayan kullanıcılar için prtaik bir araç geliştirildi. Bir telefon kılıfına yerleştirilen drone ile istediğiniz pozisyona getirip güzel selfie'ler çekilebilirsiniz.

AEE isimli kamera kayıt firmasının geliştirdiği drone, telefon kılıfına bağlı. Bir kumanda sayesinde çekim yapabilen drone, 1080p ve 60fps'de kayıt yapabilme özelliğine sahip.

Yaklaşık 10 metrede uçuş yapabilen drone'un kumanda dışında "Point and fly" (işaret et uçsun) özelliği de bulunuyor. AEE firması Selfly için 130 dolarlık bir fiyat biçmiş durumda. Henüz tanıtımı yapılan cihazın şarj makinesinin ayrı satılması kafalarda soru işareti bıraksa da oldukça pratik görünüyor. Selfly kılıfı üst segment pek çok Android ve Apple cihazıyla uyumlu olacak.