Telefonlarda SAR değerine dikkat!

Günümüzde çıkan hemen her teknolojik aletin kendi içinde radyasyon değerinin arttığı bilinse de bu konuda açık ara önde olan teknolojik alet hiç kuşkusuz ki cep telefonu. Akıllı telefonlarda kablosuz kullanım geliştikçe ve hız bakımından artış yaşandıkça radyasyon değerinde de belirgin oranda bir artış yaşanıyor.

Özgül soğurma oranı anlamına gelen SAR değeri, akıllı telefonlardan vücuda yayılan radyasyon miktarını belirliyor. SAR, belirli bir süre sonra vücut ısısını yükseltiyor ve uzun vadede vücudumuz bu etkiden zarar görebiliyor. Avrupa'da 2W/Kg SAR değerine sahip telefonların satılmasına izin veriliyor. Her ne kadar bilimsel olarak ispatlanmamış olsa da, cep telefonlarındaki radyasyonun insan vücuduna zarar verdiği konusu sıklıkla gündeme geliyor. İddia edilen zararların bazıları şu şekilde:

Kan hücrelerinin bozulması

Konsantrasyon ve dikkat bozukluğu

Görüş alanında daralma

Kulak çınlaması ve kulaklarda ısınma

Kalıcı işitme bozuklukları

Kalp pilinin bozulması

Yüksek tansiyon

Kadınlarda gebelik döneminde düşük riskinin artması

Baş ağrıları ile birlikte meydana gelen sersemleme hissi

Bağışıklık sisteminde meydana gelen bozulma

Kalp hastalıkları

Genetik yapıda bozulma

Lenfoma kanseri

Sperm sayısında meydana gelebilecek azalma

Cilt kanseri

Eğer çift sim kartlı bir telefona sahipseniz normal bir akıllı telefona göre çok daha fazla SAR değerine maruz kalırsınız. Uzun telefon konuşmalarında mutlaka kulaklık ile gerçekleştirmeye özen göstermelisiniz. Aramayı yaparken 8 saniye sonra telefonu kulağınıza götürmelisiniz. Bugün piyasada bulabileceğiniz en popüler cep telefonlarının sahip olduğu SAR değerleri;

Huawei P9 SAR Değeri 1.49 w/kg



Xiaomi Mi5 SAR Değeri 1.49 w/kg



iPhone SE SAR Değeri 0.97 w/kg



Apple iPhone 6S Plus SAR Değeri 0.93 w/kg



Apple iPhone 6S SAR Değeri 0.87 w/kg



HTC 10 SAR Değeri 0.79 w/kg



Sony Xperia Z5 SAR Değeri 0.75 w/kg



LG G6 SAR Değeri 0.69 w/kg



Galaxy S8 Plus SAR Değeri 0.58 w/kg



LG G4 SAR Değeri 0.57 w/kg



Galaxy Note 5 SAR Değeri 0.45 w/kg



Galaxy S7 SAR Değeri 0.41 w/kg



Galaxy S8 SAR Değeri 0.38 w/kg



Galaxy Note 8 SAR Değeri 0.32 w/kg



Galaxy S7 edge SAR Değeri 0.26 w/kg