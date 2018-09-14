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Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

Telefonlar kulaklık jakı olmayan bir dünyaya hazırlanıyor. Acaba bundan sonra telefon üreticileri kulaklık girişlerini gereksiz olarak görecek mi?

14 Eylül 2018 Cuma 09:38
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

Qualcomm, IFA 2018'de aptX ses platformunun yeni bir versiyonunu duyurdu; yeni versiyon kablolu ses bağlantısı ile aynı performans ve kaliteyi sunmayı hedefliyor.

Kablosuz kulaklıkların yükselişi devam ederken kulaklık jakı gerileme döneminde. Qualcomm ise kablolu bağlantının geride kalacağını söylüyor ve kablosuz ses deneyiminin kalitesi hakkında endişe duyan kaliteli ses düşkünleri için iyi bir haber de veriyor.

AptX Adaptive, firmanın kablosuz ses teknolojisinin en son versiyonu ve Qualcomm bu teknoloji ile beraber sağlam, yüksek çözünürlüklü ve neredeyse kayıpsız bir ses deneyimi sağladığını iddia ediyor. Bu arada aptX Adaptive'in sadece müzik kalitesine değil, oyun ve filmler için de ses kalitesine odaklandığı söyleniyor.

Şu andaki Bluetooth kulaklıkların büyük sorunlarından birisi oyun oynarken veya video izlerken yaşanan gecikmeler. Bu noktada devreye giren Adaptive özetle, kablosuz bağlantı ile kabloluya gibi düşük gecikmeli bir deneyim olarak ifade ediliyor.

AptX Adaptive, kullandığınız içeriğe bağlı olarak kablosuz ses performansını dinamik olarak ayarlayacak. Yani manuel olarak ayarlama zahmeti yok.

Qualcomm aptX Adaptive'in "hangisi olduğu ileride belirtilecek bir Snapdragon çipinde" mevcut olacağını söylüyor. Yapılan tahminler ise Aralık başında piyasaya sürülecek olan Snapdragon 855 olacağı yönünde.

Yani bu da yeni Bluetooth ses teknolojisine sahip ilk akıllı telefonların 2019'un ortasına kadar gelemeyeceği anlamına geliyor. Sonrasında çıkan telefonların ise gerçekten artık kablolu kulaklık girişini kaldırıp kaldırmayacağı ise merakla bekleniyor.

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Kulaklık GirişiTelefonlarKulaklık JakıTeknolojiHaber
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