Telefonunuz kilitli olsa da Google Asistan sizinle konuşacak

Google'ın geçtiğimiz günlerde Türkçe dil desteğine de kavuşan sesli dijital asistanı Google Asistan, çok yakında telefon ekranınız kilitli olsa da sizi duyabilecek ve bu halde telefonunuza sesli komut verebileceksiniz.

Google Pixel kullanıcıları halihazırda telefonlarının ekranı kilitliyken OK Google diye seslendiklerinde Google Asistan ile konuşmaya başlayabiliyor. Ancak bu özellik henüz tüm Android kullanıcılarına sunulmuş değil. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Android telefonlar çok yakında ekranları kilitli olsa dahi giriş komutuyla birlikte sizi dinleyebiliyor hale gelecek.





Yani ekran kilitli olsa da siz sesli komut vererek Google Asistan'dan aradığınız bir mekanı, sokağı, dükkanı harita üzerinden göstertebilecek, aynı zamanda alarm da kurabileceksiniz.Şirket, birkaç hafta içinde tüm Android kullanıcılarının bu özellikten faydalanacağını belirtirken, iPhone'lar için bir açıklama ise yapılmadı.