Künye
Kıbrıs 29
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
Tecavüz suçundan aklandı
Tecavüz suçundan aklandı
Bar soydu!
Bar soydu!
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha...
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Flaş Haber
Yumurtaya yine zam geldi
Kapat

Telefonunuzda biri bile varsa...

Hackerların saldırıları son yıllarda oldukça arttı. Siber salgınlar artık akıllı cihazlarımıza da yöneldi. Bu yüzden birçok yeni kötü amaçlı uygulama ortaya çıkıyor. Son olarak Android akıllı cihazları tehdit edip kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalar tespit edildi. Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse en kısa sürede kurtulmalısınız. En basiti bu uygulamaları verilerinizi ve paranızı çalmadan hemen silmeniz gerekiyor. Aksi halde başınız büyük derde girebilir.

15 Haziran 2022 Çarşamba 13:35
435 Okunma
Telefonunuzda biri bile varsa...
banner48

Normal bir uygulama gibi görünen yazılımlar aslında büyük tehlike saçabiliyor. Fakat bazı kötü amaçlı uygulamalar, kendilerini çok iyi saklıyorlar. Böylece herhangi bir kullanıcı tehlikeli olduğunu anlayamıyor. Ancak kullanıcılara cehennemi yaşatma potansiyelleri bulunuyor. Bir süre önce Android kullanıcılarını hedef alan kötü amaçlı uygulamalar liste halinde paylaşıldı. Bu uygulamaları yükleyen adeta yanıyor. Yurt dışındaki basın kuruluşları ise binlerce kez indirilen bu uygulamalarla ilgili olarak şu kısa ama öz uyarıyı yapıyor; "Bu uygulamaları hemen silin"

İşte kurtulmanız gereken kötü niyetli yeni Android uygulamaları

Bu uygulamaların çoğu Google Play Store'dan kaldırıldı. Birçoğu binlerce kez indirildi. Bu da durumu daha endişe verici bir hale getiriyor.

Document Manager
Coin track Loan - Online loan
Cool Caller Screen
PSD Auth Protector
RGB Emoji Keyboard
Camera Translator Pro

Daha önce kötü amaçlı yazılım taşıdığı keşfedilen uygulamalar

Bu uygulamaların zararlı olduğu daha önceden tespit edilmişti. Eğer haberiniz olmadıysa, herhangi bir yerde görmediyseniz veya gözden kaçırdıysanız tekrardan kontrol edin ve bu uygulamaları da silin.

Fast PDF Scanner
Air Balloon Wallpaper
Colorful Messenger
Thug Photo Editor
Anime Wallpaper
Peace SMS
Happy Photo Collage
Original Messenger
Pellet Messages
Smart Keyboard
Special Photo Editor
4K Wallpapers

Güvende kalmak için yapılması gerekenler

Kötü amaçlı yazılımları Android telefondan her zaman uzak tutmanın kesin bir yolu yok. Ancak aşağıdakileri yapmayı deneyebilirsiniz. Böylece riski en aza indirebilirsiniz.

Yalnızca Google Play gibi güvenilir mağazalardan popüler uygulamaları indirin.
Şüpheli, kötü niyetliymiş gibi görünen veya siber güvenlik uzmanlarının uyarı yaptığı tüm uygulamaları silin.
Bilinmeyen geliştiricilerin uygulamalarını yüklemekten kaçın.
Değerlendirme puanını kontrol edin ve kullanıcı yorumlarına göz atın.
Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa şüpheyle yaklaşın!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp'tan rahatsız etme adımı!
WhatsApp'tan rahatsız etme adımı!
Internet Explorer resmen kapanıyor
Internet Explorer resmen kapanıyor
IPhone 14 ailesinin kamera özellikleri
IPhone 14 ailesinin kamera özellikleri










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim