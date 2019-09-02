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Telegram kendi kripto parasını geliştiriyor

Telegram, bu kez Gram adını verdiği kendi kripto parasını geliştirmeye karar verdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:22
Telegram kendi kripto parasını geliştiriyor

Facebook, bir süredir Libra adındaki kripto parasını görücüye çıkarmak için yoğun bir çalışma yürütürken, diğer yandan pek çok yasal zorluklarla da baş etmek durumunda kalıyor.

Henüz Facebook'un Libra sisteminin nasıl olacağı sadece ana hatlarıyla bilinirken, bu kez Facebook'un rakip platformu Telegram'ın kendi kripto parasını geliştirdiği ortaya çıktı.

Gram ismini verdiği kripto parasıyla şirketin iki ay içinde kripto para piyasasına çıkması bekleniyor. 

Söz konusu para birimi, Bitcoin'e benzer bir yapı ile işlem görecek. Gram dijital cüzdanlarını global çapta 200 milyon ila 300 milyon olan kullanıcısının kullanımına sunacak olan Telegram, 31 Ekim tarihine kadar ise yeni para birimini pazara sunacak. En azından beklenti bu yönde...

Şirketin bu tarihe kadar kripto parasını piyasaya sürememesi halinde ise 2018 yılında Gram bünyesine yatırılan 1.7 milyar dolarlık meblağın yatırımcılara geri ödenmesi gerekecek.

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