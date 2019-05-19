Telegram: WhatsApp hiçbir zaman güvenli olmayacak!

Rusya'nın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi Vkontakte ile anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, WhatsApp uygulamasındaki yeni güvenlik açığının şaşırtıcı olmadığını belirterek, "WhatsApp hiçbir zaman güvenli olmayacak" dedi.

Durov, "WhatsApp'in gizliliğe yönelik bir hizmet olabilmesi için bazı pazarları kaybetmeyi ve ABD yönetimiyle ters düşmeyi göze almak zorunda, ama buna hazır değil" diye konuştu.

WhatsApp'ın bir casus yazılım olarak kullanabiliyor olmasının dünya kamuoyunu çok şaşırttığını belirten Durov, "Ancak bu haber beni şaşırtmadı. Hackerların tek bir görüntülü arama ile telefonunuzda tüm verilere erişimin sağlayabileceği geçen yıl WhatsApp tarafından kabul edilmişti" dedi.

Uygulamada düzeltilen her kritik güvenlik açığının ardından WhatsApp'ta yeni bir zafiyetin ortaya çıktığını anlatan Durov, "Güvenlikle ilgili tüm sorunlar, gözetleme için çok uygun ve 'arka kapılara' çok benziyor. WhatsApp açık kaynak bir uygulama değil ve bu nedenle güvenlik uzmanları kodlarında arka kapı olup olmadığını kontrol edemez.

Kodlarını paylaşmadığı gibi tam tersini yapan WhatsApp dosyalarını kasten karmaşıklaştırarak, bu dosyaları derinlemesine incelemesine olanak vermiyor" ifadelerini kullandı.

İsrailli yazılım firması NSO Grup'un geliştirdiği casus yazılımın, WhatsApp kullanan cep telefonları ve diğer cihazlara bilgisayar korsanları tarafından uzaktan yerleştirilebildiği basına yansımıştı.