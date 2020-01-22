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Telegram’ın kurucusu Durov: iCloud artık resmi bir 'izleme silahı'

Apple'ın iCloud'daki veriler için kullanıcılara uçtan uca şifreleme imkanı sunmaktan ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) baskısı nedeniyle vazgeçtiğine dair haberleri yorumlayan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, iCloud'un artık bir 'izleme silahı' olduğunu vurguladı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:11
Telegram’ın kurucusu Durov: iCloud artık resmi bir 'izleme silahı'

Apple, iOS işletim sistemine sahip cihazlarda depolanan verileri şifreliyor fakat iCloud'da buna izin vermiyor. Reuters'in haberine göre Apple, 'KeyDrop' ve 'Plesio' olarak adlandırılan uçtan uca şifreleme sistemlerini iCloud'da uygulamaktan FBI'nın baskısı nedeniyle vazgeçti.

Reuters'in haberini yorumlayan Rusya'nın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi Vkontakte ile anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, "iCloud, resmen izleme silahı haline geldi. Kişisel mesajlarınızın saklanması konusunda iCloud'a güvenen WhatsApp gibi uygulamalar, bu sorunun bir parçası" dedi.

Apple ve FBI yetkilileri, Reuters'a söz konusu haberle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Apple yönetimi, bu kararı 2 yıldan daha uzun süre önce aldı ancak kamuoyuyla paylaşmadı. Bilindiği gibi o dönem San Bernardino'da 14 kişiyi öldürüp 22 kişiyi yaralayan Syed Farook'un iPhone cihazına ulaşmak için FBI Apple'a baskı uygulamıştı.

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