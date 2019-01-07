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Televizyon izleyenleri bekleyen siber tehlike

Teknolojinin gelişmesiyle evlerde yaygınlaşmaya başlayan akıllı televizyonlar ile ona bağlı cihazların bilgisayar korsanlarının siber saldırılarında açık hedef haline geldiği bildirildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:21
Televizyon izleyenleri bekleyen siber tehlike

Uzmanlar, evlerde elektrik, ısıtıcı, ışık ve güvenlik sistemlerinin de kontrol edilebildiği bazı akıllı cihazlara ait sistemlere siber saldırıların gittikçe yoğunlaştığına dikkati çekerek, bilgisayar korsanlarının bu yolla söz konusu cihazların kamera ve mikrofonunu açabileceğini ve çeşitli görüntüler alabileceğini belirtti. 

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Akıllı televizyonlardan veri ve görüntülerin ele geçirilmesinin Türk Ceza Kanunu'na göre suç olduğunu bildiren uzmanlar, cihazlarda üçüncü kişilerin izinsiz erişim ve kontrolünün fark edildiği andan itibaren konunun mutlaka adli makamlara iletmesi gerektiğini kaydetti.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev ve iş yerlerinde internete bağlanabilen ve çeşitli uygulamaların indirilebildiği akıllı televizyonların güvenliğinin dünyada tartışıldığını söyledi. 

Bu tür televizyonlara takılan herhangi bir USB bellekteki içeriklerin görüntülendiğini, YouTube videolarının oynatıldığını, çeşitli sosyal medya kanallarına bağlanıldığını, IOS ile Android platformları aracılığıyla akıllı telefon gibi çeşitli programların indirildiğini ve oyun oynandığını anımsatan Ergün, "Bize rahatlık ve avantaj sağlayan akıllı televizyonlar, birtakım saldırılara maruz kalabilme riskimizi yükseltiyor. Evdeki kapı zilimizi, klima ayarlarımızı, elektrik tesisatlarımızı, ışık ve güvenlik sistemlerimizi akıllı cihazlar yardımıyla kullanmak, artık mümkün hale geldi. Ancak savunmasız cihazlar listesinin en başına, artık bunları da ekleyebilirsiniz." diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
TeknolojiTelevizyonSiber TehlikeHaber
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