Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

Tesla'dan insansı robot

Tesla insansı robot geliştiriyor. Elektrikli otomobillerde kullanılan teknolojiyle geliştirilen robotun prototipinin gelecek yıl hazır hale gelmesi hedefleniyor

21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:53
75 Okunma
Tesla'dan insansı robot

Tesla insansı robot geliştiriyor. Elektrikli otomobillerde kullanılan teknolojiyle geliştirilen robotun prototipinin gelecek yıl hazır hale gelmesi hedefleniyor. Robot, insanların günlük hayatta yapmakta zorlandığı temel görevleri yerine getirecek.

Elektrikli araç üreten Amerikan şirketi Tesla, robot üretimine el attı.

Şirket insansı robot üretmeye hazırlanıyor.

Amaç, insanları tehlikeli, sıkıcı ve tekrarlayan işlerden kurtarmak.

Yapay zekayla geliştirilen robot, cıvata sıkma ve market alışverişi gibi işleri yapması için tasarlanıyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, robotun fiziksel işlerde kullanılacağını söyledi. Sürücüsüz araçlarda sağladıkları başarıya dikkat çekti.

Musk, "Tesla muhtemelen dünyanın en büyük robot fabrikası. Çünkü bizim ürettiğimiz araçlar tekerlekli robotlar gibi. Gelecek fiziksel işler bir seçim olacak. Yapmak isteyenler yapacak ama yapmak istemeyenler yapmak zorunda kalmayacak" dedi.

Musk gelecekte yapay zekanın insanlara saldırı düzenleyebileceği yönündeki endişelere de yanıt verdi.


Elon Musk, "Bu robottan kaçmak mümkün olacak. Onu etkisiz hale getirmek de mümkün olucak. Umarız buna hiç ihtiyaç olmaz ama ne olacağını bilemeyiz" şeklinde konuştu.

1 metre 70 santimetre boyundaki robot, güvenlik nedeniyle saatte en fazla 8 kilometre hızla ilerleyebilecek.

"Tesla bot" adı verilen robotun ilk prototipinin gelecek yıl hazır olması hedefleniyor. Bazı uzmanlar bu hedefi çok iddialı buluyor.

Alışveriş yapabilen robotun geliştirilmesinin ise 10 yılı bulabileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
TeslaInsansı RobotElon Musk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temmuzda en çok indirilen oyun yine PUBG
Temmuzda en çok indirilen oyun yine PUBG
Elon Musk: Tesla'nın insansı robotu muhtemelen gelecek yıl piyasada olacak
Elon Musk: Tesla'nın insansı robotu muhtemelen gelecek yıl piyasada olacak
Facebook, "Horizon Workrooms" adlı sanal ofis uygulamasını tanıttı
Facebook, "Horizon Workrooms" adlı sanal ofis uygulamasını tanıttı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim