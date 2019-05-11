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Tesla Model X'in içinde yaşananlara inanamayacaksınız!

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Auto Pilot özelliği inanılması güç olaylara yol açıyor. Bu defa Auto Pilot otomobili kullanırken araç içindeki çift hem seks yaptılar hem de bunu kaydettiler. Tesla'nın kurucusu Elon Musk ise bu konuyla alakalı bir tweet paylaştı.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:12
Tesla Model X'in içinde yaşananlara inanamayacaksınız!
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Cinsel içerikli video paylaşımı yapan bir internet sitesinde yayınlanan videoda, Tesla Model X yolda kendi kendine gitme özelliği olan Auto Pilot donanımıyla seyrederken içindeki çiftin seks yaptığı yayınlandı. Site içerisinde yapılan “Tesla” aramasında listede ilk olarak çıkan video oldukça ilgi toplamış ki markanın kurucusu Elon Musk konuyla alakalı bir tweet paylaştı. Hatta videodaki oyuncu adını “Tesla” olarak değiştirdi!

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Musk paylaştığı tweet ile “Auto Pilot’u kullanmanın hayal ettiğimizden daha fazla yolu var” dedi. Ancak bu durum Elon Musk’un yumuşak bir tavır yerine daha ciddi bir duruş sergilemesi  gerektirdiğini Amerikalılara düşündürdü.

Markanın internet sitesinden yapılan uyarıda ise, “Auto Pilot ellerinizi direksiyonda tutan ve herhangi bir zamanda devralmaya hazırlanan, tamamen dikkatli olmanızı gerektiren bir sistemdir.
Bu sistem zaman içerisinde daha iyi bir hale gelecek. Ancak şu anki haliyle kendi kendine otomobili süren bir sistem değildir” yönünde oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla Model X
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