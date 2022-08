Tesla'nın yapay zekasının at arabasıyla imtihanı

Tesla'nın Full Self Driving yazılımının beta sürümüyle yapılan bir sürüşte at arabası şoku yaşandı. Yazılım, at arabasını bir tır olarak algıladı. Üstelik bununla da kalmadı. Tesla, tırdan sonra at arabasını bir kamyonet olarak da gördü. Son olarak at arabası, aracın dokunmatik ekranında tırın arkasından bir insan yürüyor gibi görünerek herkesi şaşırtmayı başardı. Bu olay, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.