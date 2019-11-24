Tesla’nın pick up modeli internete damgasını vurdu!

Tasarım konusu kişiden kişiye değişen göreceli bir kavramdır. Bu konu göz önünde bulundurulduğunda herkesin beğendiği şeyin ne kadar farklı olabileceğini tahmin edebiliriz. Son yılların en çok konuşulan otomotiv markası olan Tesla, bu konuyla alakalı bir olaya imza atmayı başardı.

Bu olay öncesinde markanın ürettiği her otomobil internetin iyi bir biçimde kullanılmasıyla birlikte tüm dünyada gündem olmuştu. Markanın ilk modellerinden olan Model S uzun menzili ve 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresiyle gündeme oturmuştu. Dört kapılı bir otomobilin bu güçlü yapısı onların herkes tarafından konuşulmasını sağlamıştı.

Elektrikli otomobillere karşı olan Amerikalı kamyonet sahipleri, Tesla’nın bir pick up üreteceğini öğrenince markanın özel şarj istasyonlarının önüne araçlarını çekerek markayı protesto etmişlerdi.

Kamyonet kullanıcılarından Tesla protestosu!

Bu arada herkesin satın alabileceği kompakt bir otomobil üreteceğini açıklayan Musk, Model 3 diye adlandırılan bu otomobili bir türlü istediği hacimde üretememiş ve siparişlerle alakalı ciddi sorunlar yaşamıştı.

Tesla’nın yaşadığı en ciddi sorunlarından biri de markanın geliştirdiği Auto Pilot sistemi oldu. Bu sistem yüzünden araç direksiyonunda uyuyanlar, geç yapılan otomatik frenler yüzünden yaşanan ciddi kazalar markanın adını zor duruma soktu. Hatta Tesla’nın hisselerinde bu durumlardan dolayı bazı gerilemeler de yaşandı.

Ayrıca arada Tesla Semi isimli elektrik motorlu tırlar Amerika’da test sürüşlerine başladı. Tesla Semi Auto Pilot ve 1000 km’nin üzerinde sunduğu menzille de dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca tasarımı da alışılmışın dışında olduğu için çok dikkat çekmişti.

Bugüne geldiğimizde ise Elon Musk’un gururla anlattığı yeni otomobili Cybertruck tasarımı ve tanıtımında yaşanan cam kırılma durumuyla gündeme oturdu. 21 Kasım tarihinde düzenlenen tanıtımda otomobilin sağlamlığını göstermek için cama atılan bir metal top camın kırılmasına sebep oldu. Musk bu durumun olmaması gerektiğini günün sonunda belirtti.