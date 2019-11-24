Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Tesla’nın pick up modeli internete damgasını vurdu!

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, en yeni modeli Cybertruck aracını bu hafta yaptığı bir etkinlikle tüm dünyaya tanıttı. Tanıtım sırasında yapılan şovda kırılan cam ve aracın keskin çizgilere sahip olan tasarımı ise tüm sosyal medyanın gündemi oturdu.

24 Kasım 2019 Pazar 16:16
Tesla’nın pick up modeli internete damgasını vurdu!

Tasarım konusu kişiden kişiye değişen göreceli bir kavramdır. Bu konu göz önünde bulundurulduğunda herkesin beğendiği şeyin ne kadar farklı olabileceğini tahmin edebiliriz. Son yılların en çok konuşulan otomotiv markası olan Tesla, bu konuyla alakalı bir olaya imza atmayı başardı.

Bu olay öncesinde markanın ürettiği her otomobil internetin iyi bir biçimde kullanılmasıyla birlikte tüm dünyada gündem olmuştu. Markanın ilk modellerinden olan Model S uzun menzili ve 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresiyle gündeme oturmuştu. Dört kapılı bir otomobilin bu güçlü yapısı onların herkes tarafından konuşulmasını sağlamıştı.

Elektrikli otomobillere karşı olan Amerikalı kamyonet sahipleri, Tesla’nın bir pick up üreteceğini öğrenince markanın özel şarj istasyonlarının önüne araçlarını çekerek markayı protesto etmişlerdi.

Kamyonet kullanıcılarından Tesla protestosu!

Bu arada herkesin satın alabileceği kompakt bir otomobil üreteceğini açıklayan Musk, Model 3 diye adlandırılan bu otomobili bir türlü istediği hacimde üretememiş ve siparişlerle alakalı ciddi sorunlar yaşamıştı.

Tesla’nın yaşadığı en ciddi sorunlarından biri de markanın geliştirdiği Auto Pilot sistemi oldu. Bu sistem yüzünden araç direksiyonunda uyuyanlar, geç yapılan otomatik frenler yüzünden yaşanan ciddi kazalar markanın adını zor duruma soktu. Hatta Tesla’nın hisselerinde bu durumlardan dolayı bazı gerilemeler de yaşandı.

Ayrıca arada Tesla Semi isimli elektrik motorlu tırlar Amerika’da test sürüşlerine başladı. Tesla Semi Auto Pilot ve 1000 km’nin üzerinde sunduğu menzille de dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca tasarımı da alışılmışın dışında olduğu için çok dikkat çekmişti.

Bugüne geldiğimizde ise Elon Musk’un gururla anlattığı yeni otomobili Cybertruck tasarımı ve tanıtımında yaşanan cam kırılma durumuyla gündeme oturdu. 21 Kasım tarihinde düzenlenen tanıtımda otomobilin sağlamlığını göstermek için cama atılan bir metal top camın kırılmasına sebep oldu. Musk bu durumun olmaması gerektiğini günün sonunda belirtti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp 400 bin hesabı engelledi
WhatsApp 400 bin hesabı engelledi
Apple’dan flaş karar! Apple Store’da o bölüm artık yok
Apple’dan flaş karar! Apple Store’da o bölüm artık yok
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim