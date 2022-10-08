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TikTok'a muhteşem özellik!

Sosyal medya platformu TikTok; fotoğraf galerisi, karakter sınırlamasını artırma ve TikTok Shop gibi yeni özelliklerini yayınladı.

08 Ekim 2022 Cumartesi 18:47
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TikTok'a muhteşem özellik!



Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

TikTok, bir yandan da kullanıcıların deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Şirket; fotoğraf galerisi, karakter sınırlamasını artırma ve TikTok Shop gibi yeni özelliklerini kullanıma sundu.

Fotoğraf galerisi

Kullanıcılar, uygulama üzerinde artık içeriklerinde 35 kareye kadar fotoğraf galerisi oluşturabilecek ve paylaşabilecek.

Yeni güncelleme ile birlikte fotoğraf galerisine müzik eklenebilecek. Ayrıca kullanıcılar, galerideki fotoğrafları sola kaydırarak gezebilecek.

Karakter sınırı artırıldı

300 karakter sınırlaması bulunan TikTok, yeni güncellemesi ile birlikte artık kullanıcılara 2200 karaktere kadar metin ekleme imkanı verecek.

Ayrıca duyurulan birçok yeniliğin yanı sıra videolara eklenebilen ses efektlerinde de artış gerçekleştirildi.

Alışveriş özelliği

TikTok, aynı zamanda alışveriş özelliğini de kullanıma sundu. Uygulama, kendi ürünlerini satmak isteyen fenomenlere ve markalara TikTok Shop isimli bir hizmet sunuyor.

İngiltere’de bir süre önce devreye giren bu özellik, ABD ve Kanada gibi bölgelerde de yayınlanmaya başlandı.

Anahtar Kelimeler:
TikTokSosyal Medya
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