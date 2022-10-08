TikTok'a muhteşem özellik!

Karakter sınırı artırıldı

300 karakter sınırlaması bulunan TikTok, yeni güncellemesi ile birlikte artık kullanıcılara 2200 karaktere kadar metin ekleme imkanı verecek.

Ayrıca duyurulan birçok yeniliğin yanı sıra videolara eklenebilen ses efektlerinde de artış gerçekleştirildi.

Alışveriş özelliği

TikTok, aynı zamanda alışveriş özelliğini de kullanıma sundu. Uygulama, kendi ürünlerini satmak isteyen fenomenlere ve markalara TikTok Shop isimli bir hizmet sunuyor.

İngiltere’de bir süre önce devreye giren bu özellik, ABD ve Kanada gibi bölgelerde de yayınlanmaya başlandı.