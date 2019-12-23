Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış aylarında kese yapmayın!
Kış aylarında kese yapmayın!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...

TikTok dünyaya açılmaya hazırlanıyor

TikTok uygulamasının da sahibi olan Çinli, Bytedance yurt dışında bir şirket merkezi açmaya hazırlanıyor. Aday şehirler arasında Singapur, Dublin ve Londra var.

23 Aralık 2019 Pazartesi 17:07
TikTok dünyaya açılmaya hazırlanıyor

TikTok'un da sahibi olan Çinli teknoloji şirketi Bytedance, Çin'in dışında bir merkez ofis açmaya hazırlanıyor.

75 milyar dolar değer biçilen şirketin Singapur, Londra ve Dublin'den birinde merkez ofisini açması bekleniyor.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre firma şu aşamada ABD'ye girmeyecek.

ABD'nin başta Huawei olmak üzere Çinli şirketlere karşı sergilediği agresif tutumun bunda etkili olduğu düşünülüyor.

App Annie'nin araştırmasına göre TikTok'u ekim ayı itibariyle aylık 665 milyon kişi aktif olarak kullanıyor.

Bu kullanıcıların 20 milyonunun ABD'de olduğu belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
TikTok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp iPhone sürümüne 5 yeni bomba özellik!
WhatsApp iPhone sürümüne 5 yeni bomba özellik!
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim