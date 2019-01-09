Tim Cook'tan iPhone açıklaması

2018 yılı kuşkusuz ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın mali açıdan ve iPhone satışlarıyla en çok zorlandığı yıllardan biri oldu.

Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde şirketin Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamış, bu açıklamanın ardından şirket hisseleri yüzde 8 değer kaybetmişti.

“ENDİŞE EDECEK BİR ŞEY YOK”

Bugün ise CNBC'de 'Mad Money' isimli bir programda açıklamalarda bulunan Cook, çıkan haberlere ve eleştirilere rağmen endişe edilecek bir şey olmadığını belirtti.

Cook, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sözleri defalarca kez duydum. 2001'de de duyuyordum. 2005'te de duyuyordum... Aynı insanların aynı yorumlarını tekrar tekrar duymaya devam ediyorum. Dürüst olmam gerekirse bugüne kadar satışlarla ilgili şaşkınlığa uğramadım. Ürün ağımız ve ekosistemimiz hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Endişe edecek bir şey yok."

7 yıldan boyunca mücadele ettiği kansere yenik düşen Steve Jobs (sağda), 2011 yılında hayatını kaybetmiş, Apple'ın başına ise Tim Cook geçmişti.

APPLE'DA 20 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ



Geçen hafta Apple, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’yi satış sunduğu Ekim-Aralık dönemini kapsayan çeyrekteki gelir tahminini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara indirdiğini açıklamıştı.



Bu şirketin son 20 yılda ilk defa attığı bir adım olarak da oldukça dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilmişti.