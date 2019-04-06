Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu

Artık Toshiba ismi yerine Dynabook isimli bilgisayarlar karşımızda olacak.
Sharp, Dynabook markası altında sadece bilgisayar üretmekle kalmayıp, aynı zamanda Nesnelerin İnterneti ve akıllı gözlük ürünlerini de yine bu yeni marka altında toplamayı planlıyor.
Dynabook adı altında ilk ürün de ortaya çıktı. Dynabook G serisi olarak adlandırılan bu yeni dizüstü bilgisayarlar, ultra ince tasarımla geliyor. Şirket, sonrasında 10 model dizüstü bilgisayar, 3 adet mini PC ve artırılmış gerçeklik gözlüğüyle Dynabook üzerinden satışını sürdürmeyi planlıyor.