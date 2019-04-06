Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu

Bir zamanların önde gelen teknoloji markalarından biri olan Toshiba, bilgisayar pazarından adını siliyor.

06 Nisan 2019 Cumartesi 10:22
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
banner44

Artık Toshiba ismi yerine Dynabook isimli bilgisayarlar karşımızda olacak.

banner41
Son yollarda ciddi derecede mali sıkıntılar yaşayan ve bazı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Toshiba, son olarak bilgisayar biriminin yüzde 80'ini Sharp'a, yani dolayısıyla Foxconn'a satmıştı. Bu satış sonrası Toshiba ismi de ortadan kaldırılıyor. Sharp ile yapılan anlaşma neticesinde bilgisayarlarda kullanıcılacak ismin Dynabook olmasına karar verildi.

Sharp, Dynabook markası altında sadece bilgisayar üretmekle kalmayıp, aynı zamanda Nesnelerin İnterneti ve akıllı gözlük ürünlerini de yine bu yeni marka altında toplamayı planlıyor. 

Dynabook adı altında ilk ürün de ortaya çıktı. Dynabook G serisi olarak adlandırılan bu yeni dizüstü bilgisayarlar, ultra ince tasarımla geliyor. Şirket, sonrasında 10 model dizüstü bilgisayar, 3 adet mini PC ve artırılmış gerçeklik gözlüğüyle Dynabook üzerinden satışını sürdürmeyi planlıyor. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
ToshibaDynabookBilgisayar PazarıTeknolojiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA, Ay seferlerinde kullanacağı roket motorunu test etti
NASA, Ay seferlerinde kullanacağı roket motorunu test etti
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim