Toyota'nın Ay'a gidecek aracının adı belli oldu

Toyota ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uluslararası uzay araştırmaları için geliştirdikleri aracın adı belli oldu.

SpaceCom’da yer alan habere göre, 2029 yılında Ay'a gitmeye hazır hale getirilmesi planlanan araca 'Lunar Cruiser' ismi verildi.



2029 yılında gönderilmesi planlanan bu araç Ay yüzeyindeki araştırma faaliyetleri için kullanılacak. Araç, sınırlı enerji kaynaklarının olduğu ayda, 10 bin kilometreden daha fazla menzil kat edebilecek.

ARACIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?



Toyota ve JAXA’nın geliştirdiği keşif aracı, 6 metre uzunluğa, 5,2 metre genişliğe ve 3,8 metre yüksekliğe sahip.

Araçta aynı zamanda 13 metreküplük bir yaşam alanı da bulunuyor.



2 kişilik kapasiteye sahip olan araç, acil durumlarda dört kişilik kapasiteyle