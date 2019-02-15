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Tüm denemeler sonuçsuz kaldı… NASA bu fotoğrafla veda etti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 15 yıldır Mars yüzeyinde keşif faaliyeti yürüten uzay aracı Opportunity'nin araştırma misyonunu sonlandırdığını duyurdu.

15 Şubat 2019 Cuma 15:49
Tüm denemeler sonuçsuz kaldı… NASA bu fotoğrafla veda etti

NASA, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Haziran 2018’de Mars’taki kum fırtınasında Dünya ile irtibatı kesilen Opportunity ile yeniden bağlantı kurmak için sürdürülen çabaların sonuçsuz kalmasının ardından keşif aracının misyonuna nokta koyduğunu bildirdi.

Açıklamada, NASA’nın ABD’nin California eyaletindeki Jet İtki Laboratuvarı mühendislerinin, en son 10 Haziran’da Dünya ile bağlantı kuran Opportunity’yi canlandırmak üzere yaptıkları son denemenin de sonuçsuz kaldığı, güneş enerjisiyle çalışan gezginci aracın panellerinin fırtınanın ardından kum örtüsü altında kaldığının sanıldığı belirtildi.

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Opportunity aracı.

​Açıklamada, “Gezegenler arası keşif çabalarının en başarılı ve uzun soluklu örneklerinden biri, NASA’nın Opportunity gezginci misyonu, Mars yüzeyindeki 15 yıllık araştırma faaliyetinin sonuna gelmiştir. Opportunity’nin çabaları NASA’nın Kızıl Gezegen’e dönüşüne zemin hazırlamıştır” ifadesi yer aldı.

Opportunity, 2012’de Mars’a inen Curiosity ve 2018’de indirilen sismik inceleme aracı Insight gibi NASA’nın sonraki yüzey keşif misyonlarına zemin hazırlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
NasaHaberDünya
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