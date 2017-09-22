Turkcell, yeni akıllı telefonu T80’i KKTC'ye taşıdı

Turkcell, yeni akıllı telefonu T80’i Kuzey Kıbrıs’a taşıdı.

T serinin ‘en zeki ve en akıllısı’ T80, avantajlı fiyatla akıllı telefona sahip olmak isteyenlere önemli bir seçenek sunuyor.

Tarifeye ek ayda 43.90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan T80'in ön ödemeli aylık fiyatı ise 1 GB internetiyle birlikte 19.90 TL.

Turkcell, yeni akıllı cihazı ile teknoloji pazarına iddialı bir giriş daha yaptı. Turkcell, T serisinin en yeni akıllı telefonu T80’i Kuzey Kıbrıs’a taşıdı.

Turkcell T80 kolay kullanımlı arayüzü, ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Telefonun 3 boyutlu (3D) fotoğraf çekme özelliği sunan çift arka kamerası ile görüntüler çok daha canlı hale geliyor. Cihazın en büyük özelliği olan çift kamera tarafında, otomatik netleme, derinlik efekti ve istenen noktaya odaklanma gibi fotoğrafçılık özellikleri sunuluyor.

Cihazın ön yüzündeki 13 megapiksellik kamerası, flaş sayesinde karanlık ortamlarda da kolayca selfie çekimi yapabilmenize olanak sağlıyor.

Altın sarısı (gold) ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen T80, 7.7 milimetrelik süper inceliğin yanı sıra metal şık tasarıma sahip. Üstelik parmak izi okuma teknolojisiyle de T80'in ekran kilidini açmak hem daha güvenli hem daha hızlı hale geliyor.

UYGUN FİYATLA AKILLI TELEFON

T serinin bu en yeni ve en akıllısı T80, en iyi teknik özelliklere sahip telefonu uygun fiyatla almak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Tarifeye ek ayda 43.90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan T80, 499 TL ön ödeme yapılarak 1 GB interneti ile birlikte ayda 19.90 TL’ye de satın alınıyor. Üstelik ön ödemeli olarak satışa sunulan teklifte abonelik yaşı ve minimum fatura tutarı gibi özellikler de aranmıyor. Daha önce Kuzey Kıbrıs Turkcell hattı olmayan ve yeni Turkcell kullanıcısı olan her vatandaş bu faydadan yararlanabiliyor.

TURKCELL T80 İLE EŞSİZ BİR DİJİTAL DENEYİM

T serisi akıllı cihaz ailesinin 2010 yılından bu yana gelişerek büyüdüğünü söyleyen Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan, T serisinin en gelişmiş cihazı olan T80’in bir telefondan daha çok hayata değer katan Turkcell uygulamalarıyla zenginleştirilmiş uçtan uca bir dijital deneyim sunduğundan bahsetti. Ozan Çağlar Aslan ayrıca geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Turkcell’de satışı en fazla yapılan cihazın T70 olduğunu anımsatarak, T80’de de hedeflerinin aynı olduğunu vurguladı.

Aslan sözlerine şöyle devam etti;

“T80 ile müşterilerimiz bir yandan TV+ ile televizyon keyfi yaparken bir yandan da fizy ile milyonlarca şarkı arasından dileğini dinleyebiliyor, istediği video klipleri izleyebiliyor. Ayrıca cihazın gelişmiş fotoğraf yetenekleriyle çekilen 3 boyutlu fotoğrafları lifebox'ta saklarken, BiP ile de sevdikleriyle kolayca paylaşabiliyor. Kısacası T80 alanlar böylesine zengin bir dijital platforma tek cihaz üzerinden ulaşabiliyor. Özetle T80’e dünyanın teknolojisini sığdırdık diyebiliriz. Yeni T80 özellikle fotoğraf tutkunlarının da teknoloji anlamındaki tüm beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Bugün olduğu gibi bundan böyle de en yeni teknolojileri kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.”

EKRAN KORUYUCUSU HEDİYE

Turkcell'in en akıllısı, 5.2 inç ekran büyüklüğüne sahip T80, cihazların olmazsa olmazı ekran koruyucusuyla beraber geliyor. T80'in kutusundaki aksesuarlar arasında yer alan ekran koruyucu, cihazı kırılma ve çizilmelere karşı güven altında tutacak. Böylece ekran koruyucu için ekstra para harcamaya gerek kalmayacak.

TURKCELL T80'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Turkcell 4.5G ile 300 Mbps'ye kadar indirme hızı

Metal kasada gold ve gri renk seçeneği

Parmak izi okuyucu

Ekran

5.2'' Full HD Ekran

1920 x 1080 Ekran çözünürlüğü

Etkileyici performans

Qualcomm 8 çekirdekli işlemci (1.4GHz*4) + (1.1GHz*4)

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza (128 GB micro SD artırılabilir hafıza desteği)

VoLTE

Dolby Audio Ses Sistemi

Gelişmiş Kamera

13MP + 2MP çift arka kamera / 13MP flaşlı ön kamera

3D fotoğraf çekimi ve otomatik netleme

1080p HD Video Kayıt

Derinlik efekti ve dilediğin noktaya odaklama

Farklı Çekim Modları

İşletim sistemi

Android Nougat

Turkcell'e Özel Uygulamalar

BiP, fizy, TV+, lifebox, Akademi