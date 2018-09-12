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Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus V6 satışa çıktı

Vestel Venus’ün yeni modeli V6 satışta çıktı. V6, hem ön hem arka kamerada portre modu olmasıyla fark yaratıyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:19
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus V6 satışa çıktı

Türkiye’nin ilk yerli akıllı cep telefonu Venus’ün yeni modeli raflardaki yerini aldı.  
  
Venus V6, biri 13 MP diğeri 5 MP olan çift arka kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf çekmeye imkan tanırken, düşük ışık koşulları için de çift tonlu LED flaş da bulunduruyor.   

Yüz güzelleştirme özelliğine sahip V6, hem 8 MP’lik ön kamerasında hem çift arka kamerasında yer alan portre modu sayesinde fotoğrafçılığa merak duyanların ilgisini çekecek.

Sadece kamerasıyla değil aynı zamanda performansıyla da iddialı Venus V6, 1.8 GHz hızındaki 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisi ve 3 GB RAM’i ile oyun severler için de aranılan telefon modeli olacak. Venus V6, hızlı şarj olma, Type-C giriş, IZAT GPS, dahili FM Radyo ve arka yüzeyde parmak izi okuyucu gibi hayatımızı kolaylaştıran teknolojilere de sahip.

5.7" ekran boyutuna ve 18:9 genişletilmiş görüş alanına sahip olan V6’nın, 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3 ekran camı var. Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasıyla ön plana çıkan ekranın diğer özellikleri ise 1440x720 HD Plus çözünürlük ve Incell teknolojisi.

Bir bakışta Venus V6’nın tüm özellikleri...  
  
EKRAN
  
Ekran Boyutu: 5.7"   
  
Çözünürlük: 1440x720   
  
Teknoloji: HD Plus Incell Ekran   
  
Ekran Camı: 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3  
  
İŞLEMCİ
  
Qualcomm Snapdragon 450   
  
Android Oreo İşletim Sistemi  
  
Çekirdek Sayısı: 8   
  
İşlemci Hızı: 1.8 GHz  
  
ARKA KAMERA
  
13MP+5MP Portre Modu  
  
Flaş: Çift ton flaşlı   
  
Video Çözünürlüğü: FHD  
  
HDR: Var  
  
Filtreleme ve Özel Çekim Modları: Var  
  
Panoramik Çekim: Var  
  
Hızlı Otomatik Odaklama: Var / PDAF  

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeVestelHaber
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Mustafa Şenol 2018-09-12 14:17:10

Komikmisiniz siz? İşletim sistemi dahil hepsi yurtdışında (amerika ve ingilterede) üretilir. Dalga geçmeyin insanlarla

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