Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus V6 satışa çıktı

Türkiye’nin ilk yerli akıllı cep telefonu Venus’ün yeni modeli raflardaki yerini aldı.



Venus V6, biri 13 MP diğeri 5 MP olan çift arka kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf çekmeye imkan tanırken, düşük ışık koşulları için de çift tonlu LED flaş da bulunduruyor.

Yüz güzelleştirme özelliğine sahip V6, hem 8 MP’lik ön kamerasında hem çift arka kamerasında yer alan portre modu sayesinde fotoğrafçılığa merak duyanların ilgisini çekecek.

Sadece kamerasıyla değil aynı zamanda performansıyla da iddialı Venus V6, 1.8 GHz hızındaki 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisi ve 3 GB RAM’i ile oyun severler için de aranılan telefon modeli olacak. Venus V6, hızlı şarj olma, Type-C giriş, IZAT GPS, dahili FM Radyo ve arka yüzeyde parmak izi okuyucu gibi hayatımızı kolaylaştıran teknolojilere de sahip.

5.7" ekran boyutuna ve 18:9 genişletilmiş görüş alanına sahip olan V6’nın, 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3 ekran camı var. Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasıyla ön plana çıkan ekranın diğer özellikleri ise 1440x720 HD Plus çözünürlük ve Incell teknolojisi.

Bir bakışta Venus V6’nın tüm özellikleri...



EKRAN



Ekran Boyutu: 5.7"



Çözünürlük: 1440x720



Teknoloji: HD Plus Incell Ekran



Ekran Camı: 2.5D tasarımlı Corning Gorilla Glass 3



İŞLEMCİ



Qualcomm Snapdragon 450



Android Oreo İşletim Sistemi



Çekirdek Sayısı: 8



İşlemci Hızı: 1.8 GHz



ARKA KAMERA



13MP+5MP Portre Modu



Flaş: Çift ton flaşlı



Video Çözünürlüğü: FHD



HDR: Var



Filtreleme ve Özel Çekim Modları: Var



Panoramik Çekim: Var



Hızlı Otomatik Odaklama: Var / PDAF