Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Türkiye’deki yaşlı nüfus sosyal medya kullanım rekoru kırdı!

Yaş aralığı 65 ile 74 olan ve internet kullanan Avrupalı kişilerin Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara katılım oranı yüzde 34 olurken, Türkiye’de bu oran yüzde 71’e çıktı. Türkiye’de sosyal medyanın basında konuşulma sayısı ise 123 bin 393 olarak kayıtlara geçti.

14 Kasım 2019 Perşembe 12:30
Türkiye’deki yaşlı nüfus sosyal medya kullanım rekoru kırdı!

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre 65 ile 74 yaş arası internet kullanan Avrupalı kişilerin Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara katılım oranı yüzde 34 oldu. Türkiye'de ise internet kullanan yaşlılardan yüzde 71'inin sosyal ağlarda olduğu kaydedildi. Avrupa'daki yaşlıların interneti en çok kullanma amacı ise mail gönderme olarak çıkarken, bu oranın yüzde 81 olduğu gözlendi. Türkiye'de 65 ile 74 yaş arası kişiler ikinci olarak internet üzerinden sağlıkla ilgili şeyler araştırırken (yüzde 69), üçüncü olarak haber okudukları saptandı (yüzde 68).

BASININ GÖZÜ DE SOSYAL MEDYADA

Sosyal medya ile alakalı basına 123 bin 393 haber yansıdığı tespit edildi. Sosyal Medya ile alakalı çıkan haber başlıkları incelendiğinde de oradan yapılan açıklamaların ön planda olduğu kadar, sosyal ağlar üzerinden yapılan kampanyaların da konuşulduğu görüldü.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yaşlı NüfusSosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlarca hastanın özel bilgileri tehlikede! Google’dan açıklama geldi…
Milyonlarca hastanın özel bilgileri tehlikede! Google’dan açıklama geldi…
Instagram bir özellik daha kopyalıyor!
Instagram bir özellik daha kopyalıyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim