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Twitter'a geri al butonu geliyor

Twitter'ın yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı. Twitter'ın tweet gönderildikten sonra bir süreliğine kullanıcıya undo yani geri al seçeneği sunmayı planladığı tespit edildi.

08 Mart 2021 Pazartesi 17:38
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Twitter'a geri al butonu geliyor

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter yeni bir özelliği test ediyor.

Tersine mühendislikle ortaya çıkartılan bu yeni özelliğe göre mikroblogging sitesi Twitter, paylaşımdan sonra geri al (undo) imkanı getiriyor.

Birçok platformda yeni özellikleri tespit eden Jane Manchun Wong tarafından farkedilen özelliğin ne zaman yayına sokulacağı bilinmiyor.

Sızan görüntüye göre Twitter, paylaşım tuşuna bastıktan sonra birkaç saniyeliğine içeriği beklemeye alıyor.

Bu süre içerisinde paylaşımda bir hata farkederseniz undo tuşuna basarak gerekli düzeltmeleri yapabiliyorsunuz. Böylece tweet'i silip, tekrar paylaşmak zorunluluğundan kurtuluyorsunuz.

Eğer geri almak için belirlenen sürede hiçbir şey yapmazsanız tweet'iniz atılmış oluyor.

KULLANICILAR DÜZELTME ÖZELLİĞİ BEKLİYOR

Twitter'ın bu özelliği ne zaman yayına alacağı belli değil. Ancak Twitter kullanıcılarının uzun süredir beklendiği özellik ise tweet üzerinde düzeltme yapmak.

Paylaşıldıktan sonra etkileşim alan bazı tweetlerde hata farkediliyor. Kullanıcılar bu durumlarda tweeti silmek durumunda kalabiliyor. Silinen tweet nedeniyle var olan etkileşimler de gitmiş oluyor. Şirket düzeltme için henüz bir açıklamada bulunmadı.

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