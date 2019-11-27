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Twitter, altı aydan fazladır aktif olmayan hesapları silecek

27 Kasım 2019 Çarşamba 12:18
Twitter, altı aydan fazladır aktif olmayan hesapları silecek

Twitter, altı aydan fazladır aktif olmayan hesapları 11 Aralık itibarıyla sileceğini açıkladı. Eğer 11 Aralık tarihi itibarıyla bu hesaplara giriş yapılmazsa bu hesaplar ortadan kalkacak.
BBC'nin teknoloji muhabiri Dave Lee'nin haberine göre bu hesaplara giriş yapılmadığı için Twitter'ın yeni gizlilik politikasına onay vermemiş olmaları bu kararın alınmasında rol oynadı.
Twitter ilk defa aktif olmayan hesaplara yönelik bu kadar büyük çapta bir temizliğe girişiyor.
Hayatını kaybeden kullanıcıların da eğer giriş bilgisini bilen bir tanıdığı yoksa hesabı silinecek.
Twitter, platformdaki bazı kullanıcıların iddia ettiği bu adımla bazı kullanıcı isimlerini boşa çıkarmayı amaç edinmediğini söyledi. Şirket, aktif olmayan hesapların takipçi sayısından düşerek gerçek anlamda bir rakama ulaşılacağını da vurguladı.

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Twitter
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