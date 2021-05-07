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Twitter "bahşiş kutusu" özelliğini duyurdu

Twitter içerik üreticilerinin para kazanabileceği bir modeli paylaştı. Tip Jar (Bahşiş kutusu) adı verilen özellikle istediğiniz kullanıcılara para aktarımı yapabileceksiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 12:38
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Twitter "bahşiş kutusu" özelliğini duyurdu

Daha önce BETA geliştirmelerde basına sızan Twitter'ın yeni özelliği resmen duyuruldu.

Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Esther Crawford, bahşiş kutusu (Tip Jar) özelliğine ilişkin detayları paylaştı.

Sosyal ağ bahşiş özelliğiyle içerik üretilerine para aktarmanın önünü açmış oldu. Ancak özellik Türkiye'de kullanıma açılmadı.

Twitter plot uygulama olarak belirli içerik üreticilerini seçti. Bu içerik üreticileri; gazeteciler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarından oluşuyor.

Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo gibi bağış uygulamalarıyla entregre gözüken sisteme göre takipçiler istedikleri kişiye para verebilecekler.

Aynı zamanda İngilizce paylaşım hesaplara para verilebilecek. Mikro blogging sitesi Twitter yakın zamanda bahşiş kutusu özelliğinin geçerli olduğu ülkelerin sayısının artacağını söyledi.

Crawford, bahşiş kutusu özelliğinin mobil uygulamalarda geçerli olacağını söyledi. Takip et seçeneğinin yanında bağış yapma butonu görülecek. Esther Crawford, "Takipler, retweetler ve beğenilerin ötesinde desteği kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.

Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Crawford, şunları söyledi:

“Profil sayfasında Takip Et düğmesinin yanında bir Bahşiş Kutusu simgesi görürseniz, bir hesabın Bahşiş Kutusu’nun etkin olduğunu anlarsınız.

Simgeye dokunduğunuzda, hesabın etkinleştirdiği ödeme hizmetlerinin veya platformların bir listesini görürsünüz.

Hangi ödeme hizmetini veya platformu tercih ederseniz seçin ve Twitter'dan, seçtiğiniz miktarda desteğinizi gösterebileceğiniz seçilen uygulamaya yönlendirileceksiniz.

Bugün ekleyebileceğiniz hizmetler arasında Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo bulunmaktadır. Twitter kesinti yapmaz. Android'de ipuçları Spaces içinde de gönderilebilir."

Anahtar Kelimeler:
TwitterBahşiş Kutusu
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