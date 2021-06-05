Twitter, Bitcoin cüzdanı geliştirmeyi planladıklarını açıkladı

Twitter CEO'su Jack Dorsey Cuma günü yaptığı açıklamada, dijital ödemelerde uzmanlaşmış şirketi Square'in Bitcoin için bir ‘cüzdan’ geliştirmeyi planladığını duyurdu. Bu, kripto para birimlerinin güvenli ve sanal olmayan şekilde depolanmasına izin veren bir USB veri yoluna benzer bir formatta olacak.

Bu format, kripto para biriminin elektronik çerçevenin dışında saklanmasına izin veriyor. Kullanıcılar ayrıca çevrimiçi işlemler gerçekleştirirlerse finansal uygulamalarıyla kripto para birimini senkronize edebilirler. Ayrıca, müşteriler ‘sanal cüzdan’ sahibi olmak ile yetinebilirler. Bu durumda paralarını korumak ve paralarına erişmek için şifre kullanarak üçüncü taraf şirketlere güvenirler.

Bitcoin’e ilgi gösterenlerin yalnızca bu alanı bilenlerle sınırlı kalmaması gerektiğini düşünen Jack Dorsey, AFP’nin aktardığına göre, özellikle üçüncü taraflara güvenmek zorunda kalmadan satın almanın bir yolunu önererek kripto para birimlerine olan güveni artırmanın yollarını arıyor.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Bitcoin’lerini saklamanın insanlar için karmaşık olduğunu kaydeden Dorsey, çözülmesi gereken sorunları "hazırlık, güvenlik, mobil cihazlarda kullanım kolaylığı ve diğerleri" olarak sıraladı.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, insanların paralarından veya genel olarak kripto para sisteminden ödün vermeden bir akıllı telefon aracılığıyla yapılan alışverişleri ödeyebilmeleri için kullanılabilecekleri bir ‘cüzdan’ geliştirme niyetini açıkladı.

Dorsey, "Eğer bunu yapabilirsek, yazılımdan cihaza, toplumla işbirliği içinde tamamen şeffaf bir şekilde yaparız. Square ya da Apple ve Google izni olmadan çalışan uygulamalar hayal edebiliriz" dedi.