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Twitter Circle'ı tanıttı: Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek

Twitter, sadece belli bir gruba paylaşım yapmanıza izin veren Circle'ı herkese açtı. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlar gibi çalışan bu sistemle tweetleri sadece seçili kişiler görecek.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:34
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Twitter Circle'ı tanıttı: Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek


Elon Musk'la satın alma kavgasına giren Twitter bir yandan geliştirmelere devam ediyor. 

Milyonlarca kullanıcısı olan uygulama yeni bir özelliği tüm kullanıcılara açtı. 

Circle adı verilen yeni özellik mayıs ayından beri test ediliyordu. Şirketten yapılan son açıklamaya göre Twitter Circle artık tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Circle'da belirli sayıda kişiyi seçip onlara özel paylaşım yapabiliyorsunuz. 

Tıpkı Instagram yakın arkadaşlar özelliği gibi çalışan bu özellikle paylaşımlarınızı sadece seçtiğiniz kişiler görebilecek. 

Twitter Circle'a sizi takip etmeseler dahi kullanıcıları ekleyebiliyorsunuz. Sistem toplamda 150 kişiyi Circle'a yani çemberinize alma imkanı tanıyor.

Circle grubunu oluşturduktan sonra Tweet paylaşımlarını yaparken üstteki menüden Circle'ı seçip sadece belirli kişilere tweet atabileceksiniz. 

Tweet'in altında Circle ibaresi bulunacak. 

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