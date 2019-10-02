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Twitter çökmesi konusunda ilk açıklama geldi…

Twitter'a erişimde sorun yaşayan bazı kullanıcılar "Twitter çöktü mü?" sorusunu sormaya başladı. Twitter'da erişim sıkıntısından etkilenen kullanıcılar için Twitter, çalışmalar sürüyor açıklaması yaptı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:34
Twitter çökmesi konusunda ilk açıklama geldi…

Twitter bugün sabah saatlerinden itibaren sıkıntılarla boğuşuyor. Twitter kullanıcıları yaşanan sıkıntılar konusunda açıklama beklerken Twitter yetkililerinden soruna dair duyuru geldi.

TWITTER’DA SORUN

Twitter’da kullanıcılar, tweet atmakta, bildirim almada, tweet’leri görüntülemede sorun yaşıyor. Ayrıca bazı kullanıcılar trend topic listesini de görüntüleyemediklerini belirtiyor.

TWITTER AÇIKLAMA YAPTI

Twitter kanadından yapılan açıklamada sorunun varlığı kabul edildi. Aynı açıklamada platformun en kısa sürede sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirilebilmesi adın çalışıldığının altı çizildi.

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Twitter
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