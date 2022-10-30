Twitter'da askıya alınan hesaplar geri mi geliyor?

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın alacağı haberleriyle gündeme gelmişti. Sonunda Twitter'ı satın alan Musk, platformu satın almasının ardından hesabı askıya alınmış pek çok kullanıcı ve dünya liderlerinden gelen, "hesap affı" talepleriyle karşılaştı. Musk'tan konu ile ilgili açıklama da geldi. Peki Twitter'da askıya alınan hesaplar geri mi dönecek?

Twitter'da askıya alınan hesaplar geri mi dönüyor?

Elon Musk, kullanıcılardan aldığı yoğun talepler karşısında açıklamada bulundu ve platformu kurtarmak için ifade özgürlüğünü geri getireceğine dair açıklamalar yaptı.

Twitter'ı satın alan ve anlaşmayı imzalayan Musk, ilk icraati olarak Twitter çalışanlarının bir bölümünü işten çıkarmasıyla dikkat çekti. Bunun sonrasında Musk'ın, Donald Trump gibi eskiden hesabı askıya alınmış siyasiler, devlet adamları ve kuruluş liderleri tarafından 'af' talepleri almaya başladığı görüldü.

Askıya alınan hesaplar incelenme sonrası açılacak

Musk, Twitter'ın daha iyi bir hale gelmesi için çalışmalar yapacağını açıkladı ve askıya alınan hesaplar üzerinde "daha derin bir araştırma yapacağını" ifade etti.

6 Ocak 2021'de yaşanan başkent ayaklanmaları sonrası şiddeti kışkırtma suçlamaları sebebiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da hesabı askıya alınmıştı. Trump, Musk'ın Twitter'ı devralmasını memnuniyetle karşıladı.