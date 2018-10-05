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Twitter'da çalışmak ister misiniz? İşte yolu

Twitter, Londra’daki merkezinde çalışmak isteyenlere kapılarını açıyor. Platform Twitter üzerinden atacağınız tweetleri özgeçmiş olarak kabul ediyor.

05 Ekim 2018 Cuma 15:31
Twitter'da çalışmak ister misiniz? İşte yolu

Y kuşağı, giderek sosyal medya aracılığıyla işe alıma yaklaşan şirketleri geleneksel yöntemlere tercih ediyor. 

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, 18-24 yaş grubundakilerin % 65'i kendi özgeçmişleri için yetersiz deneyime sahip olduklarını düşünüp endişeye kapılıyor ve yarısından fazlası CV'lerinin yeterince “dolu” olmadığını düşünüp yeni bir işe başvurmaktan vazgeçiyor. Bu gençlerin %70'i ise klasik özgeçmişin kendilerini işverene yeterince göstermelerine izin vermediğini düşünüyor.

Birçok şirket, herhangi bir görüşme garantisi vermeden adaylardan oldukça detaylı bir şekilde online olarak özgeçmişlerini ilgili siteye yüklemelerini şart koşuyor.

Twitter İngitere’den gelen veriler ilginç bir gerçeğe dikkat çekiyor. Yeni Twitter verileri, bilinçli Y kuşağının potansiyel işverenlere doğrudan Twitter üzerinden ulaştığını gösteriyor. 

#Jobs hashtagi, geçen yıl İngiltere’deki en popüler UK hashtag'lerinden biri olurken Ağustos 2017'den bu yana 3,3 milyon kez kullanıldı. #Hiring, aynı zamanda, işverenlerin iş görüşmelerinin yanı sıra bu konuyla ilgili konuşmalara da ilgi duyduğunun altını çizen en iyi hashtag'larından biriydi.

Ankete katılanların % 44'ü, CV yazmaktan ziyade iş başvurusunda bulunmak için Twitter'ı kullanmaktan yana olduğunu söyledi. Ankete katılanlardan biri, “Twitter'ı kullanma fikrini beğendim çünkü potansiyel bir işverenle genel bir e-postadan ziyade daha etkileşimli hale gelmemizi sağlıyor” derken bir diğeri, “Twitter'ım, profesyonelliğim ve sıkıcı olabilen özgeçmişimle karşılaştırıldığında kişiliğimi gösteriyor” yorumunda bulundu.

Twitter İngiltere ise, Londra merkezinde beş kişiye özel bir iş deneyimi fırsatı sunuyor ve bu pozisyona başvuruyu sadece Twitter üzerinden tek bir tweetle kabul ediyor.

Başarılı adayların hepsi, Pazarlama, Mühendislik, Ürün, Pazarlama, Satış, İşe Alım ve Twitter Moments da dahil olmak üzere Twitter İngiltere'deki çeşitli departmanları kapsayan bir gün geçirecek. 

Bu fırsat, ayrıca, adayların özellikle ilgilendikleri (örneğin kodlama) ya da daha kapsamlı bir şekilde araştırmak istedikleri bir iş alanı belirtmelerini de sağlayacak

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Twitter
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