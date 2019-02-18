Twitter'da sildiğinizi sandığınız DM'ler yerli yerinde!

Tech Crunch'ın haberine göre Twitter'da ilginç bir teknik sorun ortaya çıkarıldı. Sildiğinizi sandığınız DM'lerin aslında yerli yerinde duruyor oluşu, oldukça can sıkıcı bir durum. Örneğin bir DM'nizi sildiniz; ardından bir süre sonra Twitter hesabınızın arşivlenmiş verilerini bilgisayarınıza indirmek istediğinizde sildiğiniz DM'ler de bu arşiv dosyasında yer alıyor.





İşin daha da kötü yanı hesabınızı pasif hale getirseniz dahi mesajlarınızı karşı tarafın okuyabilmeye devam etmesi. Yani arşiv dosyasını bilgisayarına indiren bir kullanıcı, karşısındaki hesap kapatılmış olsa da mesajlara bu arşiv dosyasından ulaşabiliyor.Sorunun ortaya çıkmasıyla birlikte harekete geçen Twitter, sorunu gidermek için çalışıyor. Diğer yandan bu sorundan kullanıcıların ne zaman kurtulacağı ise belli değil.