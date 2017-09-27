Twitter'dan 280 karakter sürprizi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Twitter, kurulduğu günden bu yana belirlediği 140 karakterlik sınırlamayı genişletmeye hazırlanıyor. Karakter sınırlamasının 280'e çıkarılacağını duyuran Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, 280 karakterlik ilk tweet'i paylaştı.

​Yapılan açıklamada, Korece, Çince ve Japonca gibi tek bir karakterle çok daha fazla anlamın aktarılabildiği dillere nazaran, Latin alfabesinin kullanıldığı İngilizce gibi dillerde tek karakterde istenilen anlamın ifade edilemediği belirtilerek, 280 karakter uygulamasının Japonca, Çince ve Korece'de geçerli olmayacağı belirtildi.

Konuya dair Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

​Twitter kurucusu Jack Dorsey'in konuya ilişkin paylaşımı da 140 karakteri aştı:

Twitter'dan yapılan açıklamada, Japonca, Çince ve Korece dillerinde tek bir karakterle İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Fransızcaya göre iki kat daha fazla bilgi paylaşılabildiğine değinilerek, İngilizce bir paylaşımın ortalama 34 karaktere, Japonca dilinde ise ortalama 15 karaktere sahip olduğu belirtildi.