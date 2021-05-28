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Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu tanıtıldı

Gelir yaratmakta zorlanan sosyal paylaşım sitesi Twitter, ücretli üyelik modelini tanıttı. Twitter Blue adı verilen bu model bazı ülkelerde kullanıma sokuldu. İşte paralı Twitter'ın fiyatı ve özellikleri...

28 Mayıs 2021 Cuma 09:29
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Twitter'ın ücretli üyelik versiyonu tanıtıldı

Mikro blogging sitesi Twitter yıllardır konuşulan ücretli üyeliği getirdi.

Twitter Blue adı verilen servis şimdilik İngiltere ve ABD'de hizmete sunuldu.

İngiltere'de 2.49 sterling olan ücretli üyelik modelinin ABD fiyatı ise 2.99 dolar.

Twitter bu modeli kullanıcılara zorunlu tutmayacak. İsteyen kullanıcılar bazı ek özellikleri bulunan bu modele geçebilecek.

Şirket yeni üyelik modelinde yer alacak özellikler ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. BBC'de yer alan habere göre Twitter ofisi "geri alma özelliğine" ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Twitter daha önce yaptığı açıklamalarda ücretli üyelik modelinde yeni özellikler üzerine çalıştıklarını söylemişti.

Yeni modelin İngiltere ve ABD'de bile bütün kullanıcıların hizmetine açılmadığı belirtildi.

Dünya genelinde yüzlerce milyon kullanıcısı bulunan Twitter, uzun yıllardır karlılık sorunu yaşıyor. Şirket, aktif kullanılan platformdan para kazanmakta zorlanıyor.

Daha önce Bloomberg'de yer alan haberlere Twitter yeni para kazanma modeli üzerinde çalışıyordu. Ücretli üyelik modeli bu fikirlerden biriydi.

Bu fikirler arasında, TweetDeck için ekstra ücret almak da bulunuyor.

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