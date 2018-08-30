Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak

Özellikle hesabınızı ilk açtığınızda sayfalar süren bir öneri penceresiyle karşılaşırsınız. Hatta sosyal medya platformlarının doğası gereği daha çok insan takip etmeniz ve daha çok etkileşim içerisinde olmanız beklenir.

Ancak Twitter, olaya farklı pencereden de bakıyor. Takipten çıkarmasanız bile sizi Twitter'dan soğuttuğunu düşündüğünüz, az etkileşimde bulunduğunuz veya Tweet'lerini beğenmediğiniz kullanıcıların bulunduğu bir listeyle onları takipten çıkarmak isteyip istemediğinizi soracak.