Twitter, veri kullanımını sınırlamak için iOS ve Android uygulamaları için yeni bir güncelleme yayınladı. Herkesçe beğeni toplayan özellik, uygulamanın videoları otomatik olarak oynatmamasını ve resimleri daha düşük kalitede yüklemesini sağlayan bir seçenek sunuyor.

Videoların ve resimlerin hangi bağlantı türleri üzerinden nasıl yükleneceğini seçmek için alttaki kontrolleri kullanabilirsiniz. Ancak bu yeni özellik, işlemi tek bir dokunuşa indirgemenize izin vererek süreci basitleştiriyor.

Twitter kullanırken verileriniz daha az gitsin!

Son birkaç yılda mobil veri tasarrufu için büyük dosyaları yalnızca Wi-Fi üzerinden indiren "hafif sürümler" için yeni bir trend oluştu. Dünyanın en büyük şehirlerinden bazıları 5G mobil internete hazırlanıyor olsa da, diğer birçok alanda mobil veri çok yavaş ve pahalı, tabi eğer mevcutsa.

Twitter'ın 2G ve 3G ağlar için tasarlanmış uygulaması Twitter Lite düşük veri sürümüne sahip, ancak yalnızca sınırlı mobil internet erişimine sahip 45 ülkede kullanılabilir durumda. Ana uygulamaya yapılan bu güncelleme, başka bir yerde yaşamakta olan ve düşük hızlı bir bağlantısı olan herkes için hayat kolaylaşacak.