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Uber'in patronu özür diledi

Khosrowshahi ayrıca şirketin hatalı uygulamalarını düzeltmek konusunda kararlı olduğunu belirterek özür diledi.

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:41
Uber'in patronu özür diledi

Telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da lisansının yenilenmeyeceğinin açıklanmasının ardından şirketin Üst Yöneticisi Dara Khosrowshahi şirketin hatalı uygulamalarından dolayı özür diledi.

The Evening Standard gazetesinde yayımlan açık mektupta Khosrowshahi, Londra’nın ulaşım hizmetlerinden sorumlu London Transport’un (TfL) geçen hafta Uber’in Londra’daki lisansının yenilenmemesi yönündeki kararının temyiz götürüleceğini belirtti.

Khosrowshahi ayrıca şirketin hatalı uygulamalarını düzeltmek konusunda kararlı olduğunu belirterek özür diledi.

Geçen ay şirketin üst yöneticiliği görevine getirilen Khosrowshahi, “Uber birçok insanın şehirdeki ulaşımında devrim gerçekleştirmiş olsa da eşit şekilde bazı şeylerde de hata yaptı. Tüm dünyada Über çalışanlarının tamamı adına özür dilerim. Milyonlarca insanın adına bu kararı temyize götüreceğiz. Fakat değişmek zorunda olduğumuzun da farkındayız."ifadelerini kullandı.

TfL geçen cuma Uber'in hizmet lisansının kurumsal sorumluluk eksikliği ve güvenlik gerekçesiyle yenilenmemesine karar verdiğini açıklamıştı. 
Karara gerekçe olarak sürücülerin güvenlik kontrollerinin istenilen ölçüde yapılmaması gösterilmişti.

Uber'den hafta sonunda yapılan açıklamada kararın, Londra'da 40 binden fazla lisanslı sürücünün işinden olmasına yol açacağı ileri sürülmüştü.

Şu ana kadar kararın geri çekilmesi için "change.org" adresinde başlatılan imza kampanyasına katılanların sayısı 751 bini geçmiş durumda. 
Londra’nın ulaşım hizmetlerinden sorumlu London Transport’un (TfL) Yönetim Kurulu Başkanı olan Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise “Uber’in halka ilişkiler uzmanlarından ve avukatlardan oluşan bir ordusu olmasını takdir ediyorum. Bizi mahkemeye götürmek gibi agresif bir tehditte bulundular.” ifadelerini kullanmıştı.

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