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Uber tazminat ödeyecek!

Uber birden fazla taciz ve ayrımcılık suçlamasına karşılık olarak tazminat ödeyecek

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:05
Uber tazminat ödeyecek!

Uber birden fazla taciz ve ayrımcılık suçlamasına karşılık olarak uzlaşma yolunu seçti ve bu suçlamaları yapanlara tazminat ödemeye karar verdi.

Şirket, cinsel tacize uğradığını söyleyen 56 çalışana 1,9 milyon dolar ödeyeceğini belirtti. Cinsel yönelimleri ve ırkları nedeniyle ayrımcılığa uğradığını söyleyerek toplu dava açan 485 kişiye ise kişi başı ortalama 11.000 dolar tazminat ödenecek.

Toplu dava Latin kökenli iki mühendis tarafından açılmış, mühendisler beyaz, Asyalı ve erkek iş arkadaşlarına göre daha az maaş aldıklarını söylemişlerdi. Bu ayrımcılığa karşı dik duran çalışanlar sonunda bekledikleri müjdeli habere kavuştu.

İkili yasal süreci Ekim 2017'de başlatmış, ırkları ve cinsel yönelimleri nedeniyle çalışma ortamlarında ayrımcılık ile karşılaştıklarını savunmuştu. Şirketin davacılarla uzlaştığı tazminat miktarının mahkeme tarafından da onaylanması gerekiyor. Bu süreçte davacılar miktara itiraz etme hakkına da sahip.

Çalışanların avukatlarından Jahan Sagafi, şirketin üç yıl boyunca insan kaynakları konusunda atacağı adımları takip etme haklarının da olacağını açıkladı.

Bu davanın dışında Uber ABD tarafından cinsel yönelim ayrımcılığına karşı soruşturuluyor. Uber'in insan kaynakları yöneticisi Liane Hornsey, ırk ayrımcılığı şikayetlerini nasıl ele aldığını inceleyen bir iç soruşturmanın sonucunda istifa etmişti.

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